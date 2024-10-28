TUSAŞ'a hain saldırı sonrası öldürülen terörist sayısı 176'ya yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatı sonrasında 23 teröristin öldürüldüğü belirtilmişti. Son dakika haberine göre, 14 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte TUSAŞ'a yönelik hain saldırının ardından öldürülen terörist sayısı 176'ya yükseldi.
SON DAKİKA! MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
23 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.