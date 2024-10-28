LPG tankının içinden uyuşturucu çıktı! Adana’da bir garip olay

Adana'da bagajındaki LPG tankında 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen bir aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan incelemede bagajdaki LPG tankına gizlenmiş 75 plastik boru içerisinde 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, sürücü Meki Z'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.