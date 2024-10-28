28 Ekim 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında yaralanan 17 vatandaş taburcu edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 10:22 Güncelleme: 28.10.2024 10:24
ABONE OL
TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında yaralanan 17 vatandaş taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın 17’sinin taburcu edildiği belirtildi. Diğer yandan 5 yaralının durumunun stabil olup tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör