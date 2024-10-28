TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında yaralanan 17 vatandaş taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın 17’sinin taburcu edildiği belirtildi. Diğer yandan 5 yaralının durumunun stabil olup tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.