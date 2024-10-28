TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında yaralanan 17 vatandaş taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.