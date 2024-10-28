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Terör hedefleri böyle vuruldu! 23 terörist daha etkisiz halde

Terör hedefleri böyle vuruldu! 23 terörist daha etkisiz halde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:03
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatı sonrasında 23 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada "Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz." denildi.
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