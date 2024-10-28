Terör hedefleri böyle vuruldu! 23 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatı sonrasında 23 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada "Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz." denildi.

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