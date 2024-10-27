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Suriye'de terörist avı! MSB duyurdu: 15 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 11:08 Güncelleme: 27.10.2024 11:28
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Suriye’de terörist avı! MSB duyurdu: 15 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyurulurken paylaşıma "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

15 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" notuyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

15 PKKlı etkisiz hale getirildi15 PKKlı etkisiz hale getirildi 15 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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