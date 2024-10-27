Bakan Kurum 2025 sonunu işaret etti: Anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak

Modern teknolojinin de desteğiyle kırsalda köy evleri, şehirlerde TOKİ ve Emlak Konut'un güvenli yuvaları hızla tamamlanıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Kurum, paylaşımda, "Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi dün yeniledik. Hızımızı daha da artıracağız. Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek, yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. 2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, 26 Ekim itibarıyla deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısının 130 bin 565'e yükseldiği belirtilerek, "11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor" denildi.