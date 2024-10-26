FETÖ cenazesine katılan 3 ’yüzsüz’ ifşa oldu! İtiraf ettiler: ABD kültürüne göre gömdük

ABD'nin kucağında yaşayıp Türkiye'ye kumpaslar kuran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesinde kazılan çukura gömüldü. Elebaşı için düzenlenen tören örgütün sinsi yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim'de geberdi. Örgüt içinde yaşanan kavga dolayısıyla 4 gün bekletilen cenaze 24 Ekim'de örgütün Pensilvanya'daki kampının bahçesinde kazılan çukura gömüldü.

FETÖ'cü haşhaşiler ABD'nin New Jersey eyaletindeki 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu'nda elebaşı bir cenaze töreni düzenledi.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenaze töreni

QR KODLU GİRİŞ

ABD'nin farklı eyaletlerinden örgüt üyeleri stadyuma gelirken ABD polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı ve Türk basını etkinliğe alınmadı. Örgüt üyelerinin yalnızca QR kodlarıyla stadyuma giriş yapabilmesi, örgüt içindeki kavganın ve şüphenin ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.

HEM VATANSIZ HEM TEKBİRSİZ GİTTİ

İslam'ın arkasına saklanarak milletin duygularını sömüren haşhaşi topluluğunun düzenlediği törenin İslami değerlerden uzak olduğu görüldü. Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir yasağı getirildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenaze töreni

HELALLİK ALINMADI

Cami ya da musalla taşı yerine stadyumda bir masa üzerine konan tabut, FETÖ elebaşının nasıl uğurlandığının çarpıcı bir göstergesi oldu. Yine cenazede Kur'an'dan dualar yerine İncil'den pasajların okundu.

"Nasıl bilirdiniz?" sorusunun sorulmaması ve helallik alınmaması da dikkat çekici ayrıntılar arasındaydı. Bu yönleriyle, ABD'deki bu tören FETÖ'nün iç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

FETÖ elebaşı Gülen'in gömüldüğü çukur

ÇUKURA GÖMÜLDÜ

Elebaşı Fetullah Gülen'in leşi örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesinde kazılan çukura gömüldü.

FETÖ'cü Ahmet Kurucan

"AMERİKAN KÜLTÜRÜYLE GÖMDÜK" İTİRAFI

FETÖ'cü Ahmet Kurucan, Fetullah Gülen'in gömülüşü ile ilgili itirafta bulundu. Kurucan, "Amerikan kültürüne göre tabutla gömdük, kıbleye çevirme konusunu tabut içinde hallettik." dedi. Haşhaşi Kurucan, "Tekbire çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye'de. Biz onun için ısrarla dünyaya örnek olsun diye tekbir getirilmeyecek diye vurguladık." dedi.

HANGİ HAİNLER KATILDI?

FETÖ elebaşının törenine birçok FETÖ'cü katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 20 milyon Türk Lirası ödülle terörden arananlar kırmızı listesinde yer alan birçok isim vardı.

Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in onlarca yıldır yanında önemli rollerde bulunan Suat Yıldırım, örgütün parasını yönettiği iddia edilen Cevdet Türkyolu, FETÖ'nün Avrupa ağından sorumlu Abdullah Aymaz, elebaşının yeğeni Kemal Gülen, eski basketbolcu Enes Kanter, FETÖ'nün medya yapılanmasından aranan Ekrem Dumanlı, Abdulhamit Bilici ve Adem Yavuz Arslan gibi isimler de yer aldı.

Eski Binbaşı Ahmet Kalkan, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski Binbaşı Engin Büker

3 TANESİ İFŞA OLDU

Eski Binbaşı Ahmet Kalkan, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski Binbaşı Engin Büker'in cenazede yüzlerini gizleyen örgüt üyeleri arasında olduğu ortaya çıktı.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz Gülen'in cenazesine katıldı mı?

ADİL ÖKSÜZ CENAZEYE KATILDI MI?

Elebaşı Gülen için yapılan törenden yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Önde dizilen FETÖ'cülerin arkasından iblisin tabutuna bakan bir haşhaşi 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'e benzetildi. Sosyal medyada şahsın Öksüz olduğu öne sürüldü. Örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra firar etmişti.

"AMERİKALILAR BU TARİKAT İŞLERİNİ BİLİYOR KARDEŞİM"

Öte yandan Sabah Yazarı Melih Altınok da haşhaşilerin düzenlediği töreni köşesine taşıdı ve örgütün sinsiliğine yönelik önemli tespitler yaptı.

Altınok şu ifadeleri kullandı:

Sorsan "Müslümanız" diyen FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in "darülharpteki" cenaze törenini görmediniz mi?

Stadyumda, tekbir getirmenin yasaklandığı, İngilizce duaların okunduğu, mevtadan "lordum" diye bahsedilen garip bir organizasyondu. İncil'den pasajlar bile unutulmamıştı.

Yüzlerini güneş gözlükleri ve şapkalarla gizleyen FETÖ'cüler de açık havada oldukları hâlde pandemide ele ayağa düşen cerrahi maskelerden takmışlardı.



Evet, tarikat deyince aklımıza otomatikman İslam geliyor ancak bu "kült" işinde kimse Amerikalılar kadar uzmanlaşmamıştır. Ülkede son yüzyılda iğneden ipliğe envai çeşit tarikat kuruldu. Aralarında zaman zaman toplu intiharlara kalkışacak kadar etkili olanları da çıktı.

ABD siyasetini bile domine eden tarikatlar var. Bu potansiyelin farkında olan CIA da yeni tarikat tasarımları geliştirecek kadar ileri gitti. Adam devşirme metotlarının el kitabını yazdı.

Çünkü ABD'nin Müslüman coğrafyadaki nüfuz mücadelesinde mavi gözlü, sarışın ajanlar yerine "Ilımlı İslam" masalını anlatan bu badem bıyıklı tarikat mensuplarını kullanmak çok daha işlevseldi.

Şimdi de liderinin ölümüyle ağır darbe alan ve Türkiye'de deşifre olan, nefret objesine dönen FETÖ kültünü ABD'de, Avrupa'da kullanmak için yeniden dizayn ediyorlar. Liderini bir Evanjelist gibi, takipçilerini de modern bir Doğu tarikatının üyeleri diye pazarlamak için cenaze törenini İslami geleneklerden arındırıyorlar.

Herkes her şeyin farkında. Ama FETÖ'nün üstüne tüy diken bu seremoniden sonra sanırım en saf mensupları bile kendilerine gelmişlerdir.

Öyle ya insan hiç olmazsa bir cami falan "kiralardı" değil mi?