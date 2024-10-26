Magnum Porsche Taycan çekilişi 3. dönem sonuçları açıklanıyor! Yedek ve asil isim listesi ne zaman açıklanacak? 26 Ekim 2024

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Magnum çekilişi, bu yıl 22 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin ardından gözler, asil ve yedek kazananların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Magnum Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Çekiliş sonuçlarının 26 Ekim 2024 tarihinde duyurulması planlanıyor. Magnum Porsche çekiliş sonuçları, başvuru yapan binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

Kazananlar Nerede Açıklanacak?

Kazanan talihliler, asil ve yedek talihliler, Magnum'un resmi sitesinde açıklanacak. Ayrıca talihlilere taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacak. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., postada meydana gelen gecikmelerden sorumlu tutulmayacak. Katılımcıların güncel adres bilgisi olmaması halinde, gazetede yapılan ilan tebliğ olarak kabul edilecek.

Magnum Porsche Çekilişi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çekiliş sonuçlarına, Magnum'un resmi internet sitesinde yer alan sorgulama ekranından hızlıca ulaşabilirsiniz. Kazanan asil ve yedek isimler ayrıca gazete ilanı yoluyla da duyurulacak.

Magnum Porsche çekilişi sorgulama ekranı:

https://www.magnumicecream.com/tr/magnum-porsche-taycan-kampanyasi.html