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Bakanlık duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 12:47 Güncelleme: 26.10.2024 13:40
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Bakanlık duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ankara'da 5 kişinin şehit olduğu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı sonrası sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.

BAKANLIK DUYURDU! 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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