TUSAŞ’taki terör saldırısını PKK üstlendi! Saldırı aylar öncesinden planlanmış

TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisine 23 Ekim 2024 Çarşamba günü yapılan ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısını PKK'nın sözde askeri kanadı HPG üstlendi. İçişleri Bakanlığı da saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin PKK ile bağlantılı olduğunu duyurmuştu.

Terör örgütü PKK kanadından yapılan açıklamada, saldırının "Ölümsüzler Taburu" adı verilen bir tim tarafından yapıldığı belirtildi. Terör örgütü, saldırıyı gerçekleştirenlerin Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ve Rojger Helin kod adlı Ali Örek olduğunu doğruladı.

TUSAŞ saldırısını yapan terörist Mine Sevjin Alçiçek ve terörist Ali Örek (A HABER ARŞİV)

SALDIRI UZUN SÜRE ÖNCE PLANLANMIŞ

Terör örgütünden yapılan açıklamada saldırının uzun bir süre önce planlandığı itiraf edilirken, terör eyleminin son günlerde yaşanan siyasal gündemle ilgisi olmadığı iddia edildi.

SALDIRI EMRİNİ KİMDEN ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen saldırıda ölü ele geçirilen iki teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Gara Dağı'nda canlı bomba eğitimi aldıkları tespit edildi. Saldırı talimatının, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki sözde "Kuzey Sevk İdare Komutanlığı" adı verilen 7 kişilik yapıdan geldiği öğrenildi.