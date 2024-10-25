25 Ekim 2024, Cuma
Haberler Gündem Haberleri

Şehitlerimiz için vurmaya devam! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 01:19 Güncelleme: 25.10.2024 01:47
ABONE OL
Şehitlerimiz için vurmaya devam! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi

MSB Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam!' ifadelerine yer verildi.

MSB Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 'Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam!' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30'da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN VURMAYA DEVAM! 34 HEDEF İMHA EDİLDİ

Irakın kuzeyine hava harekatı!Irakın kuzeyine hava harekatı!
Irakın kuzeyinde 6 terörist öldürüldüIrakın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör