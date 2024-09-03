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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü! MSB'den açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:55 Güncelleme: 03.09.2024 12:59
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Irak’ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü! MSB’den açıklama...

Mehmetçik PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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