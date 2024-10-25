İzmir’de krizin son adresi Çeşme! Binlerce işçi hak grevinde

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Çeşme Belediyesi arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi süreci, birçok belediyede olduğu gibi tıkanma noktasına geldi. Yaşanan şok gelişme sonrası sendika iş yerine grev ilanı astı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası uzlaşma sağlanamaması durumunda 15 Kasım'da greve gideceklerini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada "İzmir'in en pahalı ilçesi olan Çeşme'de yaz sezonu boyunca ve hafta sonları tatil yapan sayıları milyonu bulan insanlara hizmet eden, yolunu yapan, çöpünü toplayan, belediye binalarında güler yüzle hizmet eden değerli yoldaşlarım... Çeşme Belediyesi ve şirketlerinde 600 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

Yaklaşık 100 gündür masadaydık. 1 ay önce günlük yevmiyelerimiz 1000 lira iken 1050 lira olmasını teklif eden SODEMSEN'e 'Biz işçimize bu teklifi sunmayız' diyerek Çeşme şartlarında geçinebileceğimiz ücretle gelin dedik. Bugün yetkililerle bir araya geldik ve bizi şaşırtmalarını bekledik. Bize teklif edilen yüzde 20 zamdan sonra 15 Kasım'da grev kararı aldık. Çeşme Belediyesi tarihinde ilk defa eksiksiz ve tam olarak Bornova, Buca, Bayraklı, Karşıyaka ve Urla'da olduğu gibi Çeşme'de de belediye binası girişine grev kararımızı asıyoruz" denildi.

BAYRAKLI'DA DA GREV KAPIDA

İzmir'in Bornova ve Buca ilçe belediyelerinden sonra şimdi de Bayraklı'da grev kapıya dayandı. Sendika ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanınca belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube, belediye binasına grev ilanını astı.

Sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 26 Kasım'da greve çıkacaklarını duyurdu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a da çağrıda bulunan sendika "Grev davullarının başkanlığını yaptığınız belediyenin önünde çalınmasını istemiyorsanız aracıları aradan çıkarıp toplu iş sözleşmesi görüşmelerine siz katılın" açıklaması yaptı.