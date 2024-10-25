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PKK'da çözülme sürüyor! 3 terörist teslim oldu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 09:13
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PKK’da çözülme sürüyor! 3 terörist teslim oldu

Türkiye'nin PKK terör örgütü ile kesintisiz mücadelesi sonrası örgüt köşeye sıkışırken, kan kaybetmeye de devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

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