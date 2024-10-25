PKK'da çözülme sürüyor! 3 terörist teslim oldu
Türkiye'nin PKK terör örgütü ile kesintisiz mücadelesi sonrası örgüt köşeye sıkışırken, kan kaybetmeye de devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.