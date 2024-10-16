CHP’li İzmir belediyeleri ve iş sendikası arasında kriz! 10 bin personel iş bırakacak

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurların başlattığı eylemler şimdi de ilçe belediyelerine sıçradı. İlçe belediyelerde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Sodem Sen arasında bir süredir devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı.

İlçe belediyelerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ilçe belediye başkanlarını uyardı.

İlçe belediyelerle sendika arasında 3-3.5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatan Sarı: "İlçe belediyelerdeki tüm toplu sözleşmelerde yaklaşık 60-70 gündür süren görüşmelerde tıkanma noktasına geldik.

CHP'li belediyeler, toplu sözleşmelerin yönetimi konusunda merkezi bir yapı oluşturdu. CHP'nin iktidar olduğu il ve ilçelerde toplu sözleşme görüşmeleri tek bir merkezden yürütülüyor.

Doğal olarak, bu sıkışmanın sonucunda İzmir'de ilçe belediyelerde 6-7 görüşme geçti ve hiçbir somut teklif sunulmadı. İzmir'de ilçe belediyelerde on binleri ilgilendiren toplu sözleşmelerde, bazı belediyelerde henüz ücret maddelerine dahi geçilemedi.

Anlaşılan o ki müzakere ve uzlaşmayla bu sorun çözülmeyecektir. 20-25 gün içerisinde İzmir'in birçok belediyesinde greve çıkacağız" dedi.

MÜCADELEYİ SOKAĞA TAŞIYORUZ



Sabah'ın haberine göre; Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Sarı: "Eğer grev davullarının belediyelerin önünde çalınmasını istemiyorsanız aracıları aradan çıkartıp Toplu Sözleşme görüşmelerinin başına geçin.

Çünkü işçiler bu kentti yönetsin diye belediye başkanlarına oy verdi, ve belediye başkanlarını masaya davet ediyoruz.

Aksi takdirde 21 Ekim itibariyle başta Bornova olmak üzere Buca, Dikili, Çeşme, Bayraklı, Foça, Urla, Beydağ Belediyelerinde Grev İlan Kararlarını asıp 11 Kasım' da Bornova Belediyesinde başlamak üzere tüm belediyelerde birer gün arayla greve çıkıyoruz. Mücadeleyi alanlara ve sokaklara taşıyoruz." İfadelerini kullandı.