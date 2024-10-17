İzmir’de işçilerin ikramiye eylemine Cemil Tugay engeli! ’Ekmeğinizden olursunuz’ suçlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji işçileri ay başında maaşları ile birlikte yatması gereken ikramiyeleri yatmayınca isyan etti.

Yaşananların ardından çalışanlar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik evi önünde önce oturma eylemi başlatmıştı. Hemen ardında da geçtiğimiz pazartesi günü 13 bin işçi sabah iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

BELEDİYE İŞÇİLERİ ATMAKLA TEHDİT ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp işçileri işten atmakla tehdit etti.

Geri adım atmayan sendika ikramiyelerin ödenmesi konusunda bir gelişme olmaması halinde 16 Ekim Çarşamba günü sabahtan öğlene kadar yarım gün iş bırakacağını duyurdu.

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp iş mahkemesine başvuruda bulundu. İşçilerin herhangi bir alacakları bulunmadığını öne süren Büyükşehir mahkeme sonuçlanana kadar grev niteliğindeki eylemin tedbiren durdurulmasını talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay

SENDİKADAN CEMİL TUGAY'A 'TEHDİT' SUÇLAMASI

Yaşanan şok gelişme sonrası DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül konuya ilişkin açıklama yaptı.

16 Ekim Çarşamba günü sabah saat 8 itibariyle yarım gün iş bırakma kararı aldıklarını hatırlatan Gül: "Ancak işverenimiz işçilerin alacaklarının olmadığını belirterek eylemi durdurmak için mahkemeye başvurmuş. Eylemin grev niteliğinde olduğunu ve tespiti için de heyet gönderilmesini istemiş. Mahkeme grev noktasında bir karar koyarsa işveren işçi arkadaşlarımızın feshine kadar gidecek bir çalışma planlıyor. Biz de bunun sıkıntılarını gördük. Hiçbir arkadaşımızın ekmeğini riske atmamak için mahkeme kararı çıkana kadar eylemi askıya aldık. Ondan sonra da mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın haklarını arayan işçi arkadaşlarımızı işi ve ekmeği ile tehdit etmesinden kaynaklı kendisini şiddetle kınıyoruz. Ama TİS sürecimizde mücadelemizin daha kararlı ve sert olacağından kendisinin şüphesi olmasın" dedi.