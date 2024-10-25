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Bakan Bayraktar duyurdu! Somali kara alanlarında da petrol aramaları yapılacak

Giriş: 25.10.2024 17:40 Güncelleme: 25.10.2024 17:40
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Bakan Bayraktar duyurdu! Somali kara alanlarında da petrol aramaları yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi.

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