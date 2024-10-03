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Oruç Reis Gemisi Somali yolcusu! Petrol ve doğal gaz arayacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:15 Güncelleme: 03.10.2024 10:21
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Oruç Reis Gemisi Somali yolcusu! Petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.

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