Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı’ndan geçti! Başkan Erdoğan selamladı

Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Sakarya Gaz Sahası Filyos Limanı'nda demirli bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Somali'de kara ve açık deniz bloklarında sismik veri toplama faaliyetlerini toplamak için hareket etti.

Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, saat 11.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen gemi için Erdoğan'ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN SELAMLADI

Başkan Erdoğan, Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamladı.

Uğurlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçti

ÖZEL TASARIM

Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.

Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçti

3 SAHADA RUHSAT

2024'te Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzaladı. Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji Bakanlığı, her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmek üzere harekete geçti.

2 FIRKATEYN VE 3 GEMİ EŞLİK EDECEK

Oruç Reis; Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Bu ayın sonuna doğru belirlenen sahada olması planlanan Oruç Reis'e görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek. Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik bir çalışma icra edecek. 7 ay sürecek çalışmada hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.







ELEKTRİK ARIZASINA HIZLI ÇÖZÜM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" üzerinden 5 yılda alınan 1.5 milyona yakın ihbarın çözüme kavuşturulduğunu bildirdi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) katkılarıyla TEDAŞ'ın geliştirdiği uygulama 520 bin kullanıcı tarafından indirildi. Uygulamada elektrik kesintisi ile elektrik arızalarına yönelik bilgilendirme, takip ve sorgulama, kullanıcı geribildirimi, abone ve tesisat eklenmesi ile sonuçlanan ihbarın silinmesi gibi özellikler bulunuyor. Uygulama üzerinden bırakılan ihbarlar, Alo 186 hattını aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolayca çözülüyor.