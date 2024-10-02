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Türkiye'den Somali çıkarması! Oruç Reis bölgeye gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 11:08 Güncelleme: 02.10.2024 11:11
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Türkiye’den Somali çıkarması! Oruç Reis bölgeye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin cumartesi günü (5 Ekim) Somali'ye yolcu edileceğini açıkladı. Oruç Reis, bölgede 3 boyutlu sismik çalışma yapacak.

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