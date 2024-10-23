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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 22:51
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Başkan Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan ile Aliyev (Foto: AA Arşiv) Başkan Erdoğan ile Aliyev (Foto: AA Arşiv)

Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında, "TUSAŞ'a düzenlenen terör eyleminde, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunması haberi bizi oldukça sarstı. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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