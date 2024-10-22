FETÖ elebaşının ölümünde dikkat çeken 251 detayı! Hain darbe gecesine gönderme mi?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde vatansız olarak öldü. Hatırlanacağı üzere ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen''in öldüğü dün (11.10.2024) sabah saatlerinde açıklanmıştı.

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören Gülen, ölmeden önce evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi'ne kaldırıldı.

251 NOLU ODADA KALDI

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

251 NUMARALI ODADA ÖLDÜ

Terörist Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde öldüğü öğrenildi. Terörist başı Gülen, hastanenin ikinci katındaki 251 numaralı odada hayatını kaybetti.

"HAİN DARBE GECESİNE GÖNDERME Mİ?"

15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 masum insanı şehit eden terör örgütü elebaşının 251 nolu odada ölmesi dikkat çekti. Ayrıca akıllara "hain darbe gecesine gönderme mi?" sorusu geldi.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE NE OLMUŞTU?

Bütün kumpasları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından boşa çıkartılan FETÖ'cüler son çare olarak, darbeye başvurdu. Milletin iradesinin ayaklar altına alınmak istendiği o gece, millet destansı bir kahramanlık örneği sergiledi. Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıkan milyonlar, canı pahasına darbeyi engelledi. O gün 251 kişi vatan için şehadet şerbetini yudumladı. 2 bin 700'den fazla vatandaşımız ise gazilik mertebesine erişti.