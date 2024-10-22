Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu! Peş peşe sundular
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul etti.
Kabulde, büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Büyükelçiler Hendrik Van De Velde, Brosnan, Ossowski ve Stepanek'i ayrı ayrı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Van de Velde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Başkan Erdoğan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Ossowski, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.