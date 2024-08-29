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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 15:50
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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss kabul etti. İşte detaylar...

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