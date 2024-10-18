Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı! "En kalbi duygularımla tebrik ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (FOTO: ahabercom.tr ekran görüntüsü)





Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum.