18 Ekim 2024, Cuma
Haberler Gündem Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı! "En kalbi duygularımla tebrik ediyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 19:51
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a kutlama mesajı! En kalbi duygularımla tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (FOTO: ahabercom.tr ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (FOTO: ahabercom.tr ekran görüntüsü)


Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum.

Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştüBaşkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğandan Aliyeve tebrik telefonu!Başkan Erdoğandan Aliyeve tebrik telefonu! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TEBRİK TELEFONU!
Katar Emiri Al Sani AnkaradaKatar Emiri Al Sani Ankarada

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör