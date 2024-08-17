Gardaş’tan yangınlara tam destek | Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

AZERBAYCAN'DAN YANGINLARA DESTEK!

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletirken, Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti.