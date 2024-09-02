02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 18:08 Güncelleme: 02.09.2024 18:38
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik eden Başkan Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin zaferi dolayısıyla tebrik etti.

"SEÇİM SONUÇLARI GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti.

Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör