Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik eden Başkan Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin zaferi dolayısıyla tebrik etti.
"SEÇİM SONUÇLARI GÜVENİ GÖSTERİYOR"
Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti.
Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2024-2025 güz dönemi YÖK üniversite açılış tarihi...
- 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puan almak için kaç net gerekir? KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan yapar?
- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? 2024-2025 MEB güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı başvurusu ne zaman?
- SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Okula giden çocuklara aile desteği nereden alınır? İşte 2024 SED miktarları...
- POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...
- Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Davalar görülmeye başlandı mı? 2024 Adli tatil takvimi...
- iOS 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? iOS 18 özellikleri neler, hangi modellerle uyumlu olacak?
- Sigorta girişi olmayana İŞKUR'dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...
- Ütü gerekmeden jilet gibi kıyafetler hayal değil! Bu basit yöntemden vazgeçemeyeceksiniz!
- Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme
- 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru e-Devlet sorgulama || KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!