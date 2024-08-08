Katar Emiri Al Sani Ankara'ya geliyor! Başkan Erdoğan ile Külliye'de kritik görüşme! İşte görüşmenin ana gündem maddeleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi ağırlayacak. Ana gündemin Gazze olacağı görüşmede bölgesel ve ikili ilişkiler de ele alınacak. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.
İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKI
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını vermesi için uluslararası baskıya dikkat çekecek.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK
Görüşmede ayrıca Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecek.
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