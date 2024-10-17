Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kabuller!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de peş peşe diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, son olarak Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.