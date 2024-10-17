Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırgızistan’a gidiyor!

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bolat ve beraberindekilerin katılacağı heyetler arası oturumun ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan hükümetlerinin bakanları ve üst düzey yetkilileriyle ikili görüşmeler yapılacak.

İlgili bakanların "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" ve "TDT 2022-2026 Strateji Belgesi" çerçevesinde bir araya gelecekleri toplantıda, bölge içi ticaret, yatırımlar, lojistik, gümrükler, helal akreditasyon, enerji ve diaspora konularında işbirliği imkanları ele alınacak.

Toplantıda, Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi için atılacak adımlar tüm paydaşlarla değerlendirilecek.

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İHRACAT GEÇEN YIL 14,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye'nin TDT üyesi ve gözlemci ülkelere olan ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 14,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Aynı yıl söz konusu ülkelerden ithalat yüzde 11 artışla 17,2 milyar dolar oldu, ticaret hacmi de 31,5 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Müteahhitlik firmalarınca Türk cumhuriyetlerinde bugüne kadar 113,7 milyar dolar değerinde 2 bin 720 proje üstlenildi.

İkili ticarette yakalanan seviyenin dengeli bir yapı içinde sürdürülmesi ve ülkelerin cumhurbaşkanlarının belirlediği bölge içindeki ticaretin üyelerin toplam ticaretindeki payının en az yüzde 10'u kadar olması tarafların amaçları arasında yer alıyor.