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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da diplomasi trafiği! Sancak bölgesinin liderleriyle görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 11.10.2024 19:00
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Başkan Erdoğan’dan Sırbistan’da diplomasi trafiği! Sancak bölgesinin liderleriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Başkan Erdoğan, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir görüştü.

Başkan Erdoğan, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir görüştü.

Hyatt Hotel'de gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de hazır bulundu. Başkan Erdoğan, kabulün ardından otelden ayrıldı.

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