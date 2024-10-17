Türkiye Romanya ve Bulgaristan’dan Niyet Mektubu

Bakan Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, NATO karargahında Niyet Mektubu imzaladı (AA)

Toplantı kapsamında Güler, Rumen mevkidaşı Angel Tilvar ve Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov'la bir araya geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde yapılan törende Güler, Tilvar ve Zapryanov'la üç ülke arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'nu imzaladı.