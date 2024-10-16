Sabri Akın her ifşalanan listede mutlaka bulunuyor! Zeytinyağında hile...

Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Bugünkü testlerde zeytinyağları ele alındı ve kullanımına izin verilmeyen boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

YENİ FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Tarım Bakanlığı'nın ifşaladığı ürünler arasında yer alan Ayvalık Yörem zeytinyağı

SABRİ AKIN YİNE LİSTEDE

Bakanlığın listesinde zeytinyağı firmaları da yer aldı. Daha önce açıklanan listede çok sayıda farklı marka ile yer alan firma Onay Ticaret-Sabri Akın bugünkü liste de görüldü.

Sabri Akın adına kayıtlı olan Onay Ticaret'e ait zeytinyağlarının hileli olduğu tespit edildi. Gıda teröristlerinin ürettiği zeytinyağının içinde tohum yağı ortaya çıkarken o markaların ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı öğrenildi.

LABORATUVARDA TEST EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor