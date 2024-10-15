Türkiye'de "domuz" ABD'de "bakteri" alarmı! Tonlarca et "ihtimal" nedeniyle geri çağrıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi ve pul biberde boya, kaşar peynirde nişasta ile dana eti olarak satılan ürünlerde domuz veya kanatlı eti tespit eden firmaları ifşa etti. Bakanlık, vatandaşların ailelerine ve çocuklarına yedirdiği gıdaları titizlikle inceledi.

Gıda denetimlerinde çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Kebapçı ve kokoreççilerden alınan numunelerde, rakı, tekila, viski ve votka izine rastlanırken domuz ve eşek eti kullanıldığı da tespit edildi.

TÜRKİYE'DE "DOMUZ" ABD'DE "BAKTERİ" ALARMA GEÇİRDİ!

Türkiye'deki bu markaların gıda konusundaki hilekarlıkları Tarım Bakanlığı'nın çalışmaları ile ortaya çıktı ve o firmalar tek tek ifşa edildi. Türkiye'de vatandaşların gıda hassasiyetine rağmen markaların hileli ürün kullanarak aldatmasının ardından ABD'de dikkat çeken bir durum yaşandı.

ABD'de Listeria bakterisi riski nedeniyle ürünleri geri çağrıldı

ABD'de "listeria bakterisi" ihtimali nedeniyle tonlarca et geri çağrıldı. et geri çağırma, Walmart, Amazon ve diğerlerinin de dahil olduğu ABD'deki en büyük market zincirlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

ONLARCA MARKADAN TONLARCA ET GERİ ÇAĞRILDI

Neredeyse 10 milyon pound et ve tavuk ürününü "listeria bakterisi" endişesiyle geri çağırma işlemi ABD'deki en büyük market zincirlerinin bazı mağaza markalarını da etkileyerek daha da genişledi. Başlangıçta daha az bilinen etiketleri hedef alan geri çağırma, hızla genişleyerek Walmart, Kroger, Albertsons, Publix, H-E-B, Target, Meijer, Amazon Fresh, Aldi, Trader Joe's gibi büyük perakende zincirlerini ve tanınmış markaları da kapsadı.

Genişleyen geri çağırma, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi'nin Perşembe günü Oklahoma'daki BrucePac tesisinde bir "listeria bakterisi" tespit etmesinin ardından geldi. Bu kontaminasyon, hazır tavuk ürünlerinde bulundu ve büyük çaplı bir geri çağırmayı tetikledi. Oregon merkezli BrucePac şirketi, et ve tavuk ürünlerini çeşitli markalara ve perakendecilere tedarik ediyor, birçok marka bu ürünleri hazır gıdalarında kullanıyor.

TÜKETİCİLERE UYARI! YEMEYİN

Şu ana kadar BrucePac ürünlerine bağlı herhangi bir hastalık rapor edilmemiş olsa da, geri çağrılan ürünleri olan tüketicilerin bunları mağazaya geri götürmeleri ve tam geri ödeme talep etmeleri öneriliyor.

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TÜRK FİRMALARDAN "BAKTERİ" DEĞİL DOMUZ SKANDALI!

Bu süreçte en çok dikkat çeken firmalardan biri, domuz eti satışı yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelleyen bir restoran oldu. İlerleyen günlerde bu zincir restoranın Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı. Olayların ardından, Köfteci Yusuf markası, konuyla ilgili ilk kez resmi açıklamalarda bulundu.

DOMUZ ETTİ KULLANIP İNKAR ETTİLER

Tepkilerin odağındaki Köfteci Yusuf, skandal durumua ilişkin yaptığı açıklamada domuz eti kullanmadıklarını söyleyerek iddiaları reddetti. Sosysla medyadan da algı operasyonuna girişen firma her ne kadar kendini aklamaya çalışsa da raporlarla helal et kullanmadığı tespit edildi.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) X hesabı paylaşımı | Görüntü: A Haber

HELAL SERTİFİKASI BİLE YOK!

Sosyal medyada algı operasyonlarında skandal duruma sık sık "iftira" diyen Köfteci Yusuf'un helal sertifikası almadığı ortaya çıktı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirmişti.