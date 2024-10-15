Sivas'ta korkutan deprem! 15 Ekim AFAD son depremler listesi
Son dakika gelişmeleriyle Sivas'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle belirlenen aniden gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Depremin derinliği ve etki alanıyla ilgili detaylar henüz netleşmemişken, yetkililer, olası hasar ve yaralanmalara karşı saha çalışmalarına başladı.
Bugün, 15 Ekim 2024 tarihinde saat 14:17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 11.08 kilometre olarak ölçüldü. İşte detayları...
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-10-15
Saat:14:17:00 TSİ
Enlem:38.8725 N
Boylam:37.46972 E
Derinlik:11.08 km
AFAD 15 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-10-15 14:17:00 38.8725 37.46972 11.08 MW 4.0 Gürün (Sivas)
2024-10-15 13:52:12 37.0575 28.23583 7.03 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-10-15 13:42:51 38.39639 39.1575 8.23 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-15 13:25:58 38.48861 30.47 17.8 ML 1.3 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-10-15 12:50:57 38.27278 38.07972 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-10-15 12:49:36 39.66417 29.47722 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-15 12:47:10 39.67722 29.48306 7.11 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-15 12:37:19 39.95917 28.76806 7.06 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-15 12:34:51 37.63 29.17833 12.64 ML 1.3 Tavas (Denizli)
2024-10-15 12:30:21 37.49694 37.02639 8.55 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-15 12:23:40 39.48889 28.13639 6.97 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-15 12:22:14 39.49194 28.13861 7.19 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-15 12:15:34 38.89389 42.10778 7.0 ML 2.6 Bulanık (Muş)
2024-10-15 12:08:39 38.45889 29.15167 6.98 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-10-15 11:21:22 38.11722 27.24167 7.0 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2024-10-15 11:21:10 38.11194 38.3475 7.03 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-15 11:05:48 36.2975 36.08917 5.35 ML 2.5 Antakya (Hatay)