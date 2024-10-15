Sivas’ta korkutan deprem! 15 Ekim AFAD son depremler listesi

Bugün, 15 Ekim 2024 tarihinde saat 14:17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 11.08 kilometre olarak ölçüldü. İşte detayları...

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Gürün (Sivas)

Tarih:2024-10-15

Saat:14:17:00 TSİ

Enlem:38.8725 N

Boylam:37.46972 E

Derinlik:11.08 km

A Haber foto arşiv

AFAD 15 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-10-15 14:17:00 38.8725 37.46972 11.08 MW 4.0 Gürün (Sivas)

2024-10-15 13:52:12 37.0575 28.23583 7.03 ML 1.1 Menteşe (Muğla)

2024-10-15 13:42:51 38.39639 39.1575 8.23 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)

2024-10-15 13:25:58 38.48861 30.47 17.8 ML 1.3 Şuhut (Afyonkarahisar)

2024-10-15 12:50:57 38.27278 38.07972 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

2024-10-15 12:49:36 39.66417 29.47722 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)

2024-10-15 12:47:10 39.67722 29.48306 7.11 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)

2024-10-15 12:37:19 39.95917 28.76806 7.06 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)

2024-10-15 12:34:51 37.63 29.17833 12.64 ML 1.3 Tavas (Denizli)

2024-10-15 12:30:21 37.49694 37.02639 8.55 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-10-15 12:23:40 39.48889 28.13639 6.97 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)

2024-10-15 12:22:14 39.49194 28.13861 7.19 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)

2024-10-15 12:15:34 38.89389 42.10778 7.0 ML 2.6 Bulanık (Muş)

2024-10-15 12:08:39 38.45889 29.15167 6.98 ML 1.0 Ulubey (Uşak)

2024-10-15 11:21:22 38.11722 27.24167 7.0 ML 1.3 Menderes (İzmir)

2024-10-15 11:21:10 38.11194 38.3475 7.03 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-15 11:05:48 36.2975 36.08917 5.35 ML 2.5 Antakya (Hatay)