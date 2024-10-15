Sürü sahipleri 70 bin TL maaş ve 30 GB internet sunmalarına rağmen çoban bulamıyor

Geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, özellikle şehirleşmenin artmasıyla cazibesini kaybediyor. Eskiden daha yaygın olan bu meslek, genç nesil tarafından artık ilgi görmüyor. Elazığ'daki sürü sahipleri, maaşın yanı sıra barınma, yeme-içme gibi temel ihtiyaçları karşılamalarına ve internet imkânı sunmalarına rağmen çoban bulamamaktan dert yanıyor. Bu durum, hayvancılık sektörünün geleceği için de endişe yaratıyor.

Çoban (İHA)

"Çobana 70 Bin TL Maaş Veriyoruz Ama Yine de Bulamıyoruz"

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Nurettin Çelenk, yaşadığı sıkıntıları dile getirerek 500 koyundan 350'sini satmak zorunda kaldığını belirtiyor. İHA'da yer alan habere göre, Çelenk sıkıntılarını şu şekilde ifade ediyor: ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunum vardı ama şu anda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum"

Çoban (İHA)

Çobanlık Altın Değerinde

Çelenk, çobanlığın zor ve emek isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak,"500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor. Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun" diye konuşuyor.

Çoban (İHA)

İnternetsiz Çalışmak İstemiyorlar

Teknolojinin de meslek üzerindeki etkisine değinen Çelenk,''Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı, çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen dizim, kolum ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı keçesi. Ben 5 yaşından bu yana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim'' diyor.