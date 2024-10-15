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Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 17:51 Güncelleme: 15.10.2024 18:56
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Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, 5 ayın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgi paylaşımıİletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı." ifadelerine yer verildi.

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