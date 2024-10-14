A Haber ekibine İsrail'de saldırı! İşte canlı yayında kameraya müdahale anları...
İsrail Orta Doğu'da yaptığı katliamları bölgeye yaymaya çalışırken gece sıcak saatler yaşandı. Gazze'den sonra Lübnan'a da saldırılar düzenleyen İsrail yaptığı yeni hamlelerle Orta Doğu'yu tamamen kana bulamanın peşinde. Bölgede yaşanan gerginliği A Haber ekipleri haftalardır yerinden takip ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de saldırıya uğradı. Bir saldırganın canlı yayına müdahale etmesi sonucu yayını zorlukla tamamlayan muhabirimiz İslim İstanbullu "Yayınımıza da müdahale gerçekleşti dakikalar önce sizler de görüyorsunuz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.
A HABER 7/24 BÖLGEDE
Sivil ayrımı yapmayan ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına da hedef alan İsrail'in yaptığı katliamı A Haber yerinde takip ediyor.
Gazze'de yaptığı sivil katliamıyla yetinmeyen İsrail, savaşı başta Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine de yayma amacı taşırken gece saatlerinde Lübnan'a çok sayıda bomba atıldı. Hizbullah da İsrail'e karşılık verirken Orta Doğu'da gerilim tavan yaptı.
CANLI YAYINDA KAMERAYA MÜDAHALE
Tansiyonun yüksek olduğu bölgeden yayın yaparak gerçekleri aktaran A Haber ekibi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de saldırıya uğradı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, canlı yayında haber sunduğu esnada bölgedeki bir şahısın müdahalesi ile karşılaştı.
"YAYINIMIZA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ"
Saldırgan kadın kameraya da müdahale edince, İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna, bölgeden hızla ayrılmak zorunda kaldı. Yayını güçlükle tamamlayan İstanbullu, o anları "Yayınımıza da müdahale gerçekleşti dakikalar önce sizler de görüyorsunuz." sözleri ile anlattı.