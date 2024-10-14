A Haber ekibine İsrail’de saldırı! İşte canlı yayında kameraya müdahale anları...

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

A HABER 7/24 BÖLGEDE

Sivil ayrımı yapmayan ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına da hedef alan İsrail'in yaptığı katliamı A Haber yerinde takip ediyor.

Gazze'de yaptığı sivil katliamıyla yetinmeyen İsrail, savaşı başta Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine de yayma amacı taşırken gece saatlerinde Lübnan'a çok sayıda bomba atıldı. Hizbullah da İsrail'e karşılık verirken Orta Doğu'da gerilim tavan yaptı.

A Haber ekibinin Tel Aviv'deki yayınına saldırı yapıldı (A Haber)

CANLI YAYINDA KAMERAYA MÜDAHALE

Tansiyonun yüksek olduğu bölgeden yayın yaparak gerçekleri aktaran A Haber ekibi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de saldırıya uğradı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, canlı yayında haber sunduğu esnada bölgedeki bir şahısın müdahalesi ile karşılaştı.

A Haber ekibinin Tel Aviv'deki yayınına saldırı yapıldı (A Haber)

"YAYINIMIZA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ"

Saldırgan kadın kameraya da müdahale edince, İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna, bölgeden hızla ayrılmak zorunda kaldı. Yayını güçlükle tamamlayan İstanbullu, o anları "Yayınımıza da müdahale gerçekleşti dakikalar önce sizler de görüyorsunuz." sözleri ile anlattı.