TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan anayasa açıklaması: Algı yönetimi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 gün önceki yaptığı açıklamada Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Kurtulmuş'un açıklamalarına siyasi isimler tepki göstermişti.

"TAMAMEN ALGI YÖNETİMİ"

Kurtulmuş yaptığı yeni açıklama şunları ifade etti:

"Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin.

İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir. "