İsrail’e “mesaj” içeren Beyrut ziyareti! İran'ın ziyareti İsrail'e gövde gösterisi mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre'nin Cenevre kentinden düzenlenecek Dünya Parlamentolararası Birlik (IPU) Toplantısına katılmadan önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin daveti üzerine Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Prof. Dr. Burak Küntay A Haber'de değerlendirdi (FOTO: A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Galibaf, sosyal medya hesabından kendi kullandığı uçakla Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş anlarını paylaştı.

İran Meclis Başkanı Galibaf, kendi kullandığı uçakla Beyrut'a geldi (FOTO: İHA)

MİKATİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Galibaf, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler, Lübnanlı göçmenlerin durumu, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail saldırılarının durdurulması konuları ele alındı. Lübnan Başbakanı Mikati görüşmede önceliklerinin ateşkes olduğunu belirterek, "Lübnan olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını, Lübnan'ın güneyinde bulunan ordunun güçlendirilmesini ve BM ile iş birliği içinde olduğumuz ülkeler aracılığıyla İsrail'in bu kararları uygulaması için baskı yapılmasını savunuyoruz" dedi.

Galibaf Beyrut'un güneyindeki El Basta Mahallesi'ni ziyaret etti (FOTO: İHA)

"EN ZOR ŞARTLAR ALTINDA DAHİ LÜBNAN VE FİLİSTİN HALKINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Galibaf, görüşmenin ardından İsrail'in yoğun hava saldırılarının hedefi olan Beyrut'un güneyindeki El Basta Mahallesi'ni ziyaret etti. İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, enkaz alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Galibaf, "Siyonist İsrail rejiminin bu katliamlarını kınıyoruz. Bu rejim, kuduz bir köpek gibi namertçe katliamlar yapıyor. İran olarak en zor şartlar altında dahi Lübnan ve Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz. Yaralıların tedavisi ve insani yardımlar konusunda yardımcı oluyoruz. Lübnan'ın yeniden inşasında da yer alacağız. Tüm İslam ülkeleri de bu katliamları kınamalıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Burak Küntay A Haber'de değerlendirdi (FOTO: A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)



İRAN NE MESAJ VERDİ?

Uzman isim ziyaretin detaylarını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Peki İran, Lübnan ziyareti ile ne mesaj verdi? İran'ın ziyareti gövde gösterisi mi? İşte detaylar...

Prof. Dr. Burak Küntay A Haber'de değerlendirdi (FOTO: A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)



Konuya ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Burak Küntay, "Her gün 'Acaba Hamaney vurulacak mı?' diye tevatürlerin dolaştığı bir dünyada şu uçağa herhangi bir saldırı yapılmaması İsrail ile İran arasındaki çok farklı noktalara koyulan savaş hadisesiyle ilgili önemli bir mesajdır" dedi.

Prof. Dr. Burak Küntay A Haber'de değerlendirdi (FOTO: A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

"BU BİR GÜÇ GÖSTERİSİ BİZ KORKMUYORUZ DEMEK"

Prof. Dr. Burak Küntay ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu ziyarette bizim bildiğimiz buradan sonra Cenevre'ye gidileceğini söylüyor. Yani Uluslararası toplumda destek mahiyetinde bir siyasi lobi faaliyeti ve bunun ilk durağı olarak Lübnan'a uğruyor. Bütün her yerin bombaladığı bir dönem, İran'ın hedef gösterildiği bir dönem, İran'ın her gün neresinin vurulacağına dair iddialara girildiği bir dönemde, İran'ın teknik olarak iki numarası diyebileceğimiz meclis başkanı bil fiil Lübnan'a kendi gitti. Dolayısıyla bu bir güç gösterisi biz korkmuyoruz demek.

"BU UÇAK LÜBNAN'A GİDERKEN, İSRAİL'İN HABERİ YOK MU?"

Ama bunun geneline baktığımız da önemli olan iki nokta var. Bu uçak Lübnan'a giderken, İsrail'in haberi yok mu? Açık konuşalım İsrail'in haberi var. Her gün 'Acaba Hamaney vurulacak mı?' diye tevatürlerin dolaştığı bir dünyada şu uçağa herhangi bir saldırı yapılmaması İsrail ile İran arasındaki çok farklı noktalara koyulan savaş hadisesiyle ilgili önemli bir mesajdır.

Bir hafta öncesinden televizyonlardan randevulaşıyorlar, İran vuracak diye. Böyle randevulu bir savaş olur mu? Buna baktığımız zaman bu tablo içerisinde anlaşma demem ama, güçlerini bir yere kadar kullanma ve bu işi total bir karşılıklı savaş dönüştürmeme hikayesi var. "

"BU BİR GÜÇ GÖSTERİSİ, BU ÖNEMLİ BİR DURUŞ"

"Yan binalara baktığımızda nokta atışlar yapmış İsrail, fakat sokağın ortasında İran'ın iki numarası ben buradayım diyor. Bu bir güç gösterisi, bu önemli bir duruş. Aslında İsrail ile İran arasındaki savaş diyaloğuna ve savaşın ilerleme sürecine mesaj veriyor. Ama bir de işin uluslararası ilişkiler boyutu var. İran bu yapılan zulme ben sesiz kalmıyorum deyip bir lobi yapıp dünyaya gidiyor."