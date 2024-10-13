Yeni yargı paketi TBMM’ye geliyor! İyi hal indirimi kaldırılabilir

TBMM yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir gündem bulunuyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti grubu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunmak için 6 önemli yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti grubunun ilgili bakanlıklar ile birlikte çalıştığı yasa teklifleri şöyle:

YARGI PAKETİ



Öncelikli olarak gündeme gelecek düzenlemelerden biri 9'uncu yargı paketi olacak. TBMM tatile girdiği için görüşmeleri bu döneme kalan pakette, istinaf sürelerinin kısaltılması, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanması gibi düzenlemeler yer alıyor.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALKABİLİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı "cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin" yer alacağı yeni bir yargı paketi de hazırlanıyor. Pakette, infaz sisteminde önemli değişiklikler, iyi hal indiriminin kaldırılması gibi düzenlemelerin bulunması bekleniyor.

Arşiv (AA)

RUHSATSIZ SİLAHLAR



İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik'in işleyişi ve ruhsatsız silahlar ile ilgili bir yasa teklifi de önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanıp cezaevine gönderilmesinin önü açılacak.

REKABET KURUMU



Rekabet Kurumu'nun yapı ve işleyişine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı teklif çalışılıyor.

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SIFIR ATIK



Sıfır karbon ayak izi ve aynı zamanda sıfır atık projesine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı paket Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

SİBER GÜVENLİK



Cumhurbaşkanlığına bağlı Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin teklifle ilgili çalışmalarda da sona gelindi.