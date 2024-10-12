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Emine Erdoğan: Ziyaretlerimiz kültürün izlerini derinleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 11:29 Güncelleme: 12.10.2024 11:32
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Emine Erdoğan: Ziyaretlerimiz kültürün izlerini derinleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine yönelik paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda "Ziyaretler ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı (X)Emine Erdoğan'ın paylaşımı (X)

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verdi.

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