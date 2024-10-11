Başkan Erdoğan’dan Sırbistan’da önemli mesajlar: Kimlikle seyahat dönemi, 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu. İlk olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic konuşurken, ziyareti için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasında iyi ilişkiler bulunduğuna vurgu yaparak "Yaptığımız görüş alışverişi hem Türkiye hem Sırbistan için hayırlı olacak." dedi.

Vucic'in ardından sözü Başkan Erdoğan aldı. Sırbistan ile yapılan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Erdoğan, iki ülke arasında kimlikle seyahat edilebilmesi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Erdoğan, ayrıca İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları konusuna da değinirken; "Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

İki senenin ardından tekrar Belgrad'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'mizin 4'üncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Gerek birlikte gerek heyetlerarası bu istişarelerimiz geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin bize sinyallerini verdi. Münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzalı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

"5 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZE KARARLILIKLA ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sayın Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan ile ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen ilişkilerimiz sayesinde Belgrad Büyükelçiliğimize ilave olarak 2021'de Yenipazar'da Başkonsolosluk, 2022'de Niş'te konsolosluk bürolarını açtık. İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomi ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanı ile birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 proje ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunlaya devam ediyor. Yatırımcılarımıza hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli dostum Vucic bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahiptir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım.

"İSRAİL SALDIRILARINA ARTIK "DUR" DENİLMESİ GEREKİYOR"

İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha ifade ettim. Kalıcı barışa dönük gayretlerimizi sürdürme kararlılığında olduğumuzu mevkidaşımla paylaştım. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık "dur" denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.

Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Vucic başta olmak üzere tüm dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm, bunun yanında savunma sanayine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

SIRBİSTAN İLE SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir. Buna yönelik olarak da ikili görüşmemizde el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımız da yapacaklar. Kimse de Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik içeriğinde neler olması gerekir bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız. Arkadaşlarımız bu çalışmalarını görüşmelerini yapacaklar. Adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var. Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz.

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var. Bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyder pey adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu atacağımız adımlardan hoşlananlar olabilir ama hoşlanmayanlar da olabilir. Biz siyasi liderlersek bu konularda kararı biz mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de, Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız.

Toplantıda konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic şu ifadeleri kullandı:

Hem Türkiye'yi hem Sırbistan'ı ilgilendiren konuları görüştük. Küresel konularla ilgili görüşlerini aldım. Yaptığımız görüş alışverişi hem Türkiye hem Sırbistan için hayırlı olacak. Türkiye ile Sırbistan arasında çok iyi ilişkiler var.

İki ülke arasındaki ticareti 7 kat artırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ev ödevi verdi. Dış ticaret hacmimizi 2,6 milyar dolara ulaştıracağız.

Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz ülke. Özellikle savunma sanayii alanında iş birliğimiz artmalı. İş birliğimizin her alanda büyümesi gerekiyor. Türk yatırımcılarına teşekkür ederiz. Gelecekte daha yakın çalışarak Sayın Erdoğan'ın da izniyle daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Dostluğumuzu daha nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk.

Ankara ve Belgrad arasında her zaman bir köprü var. Sayın Erdoğan'a bir kere daha ziyareti için teşekkür ederim.