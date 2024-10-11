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Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü Maho G. şehitlere hakaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2024 08:41 Güncelleme: 11.10.2024 08:50
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Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü Maho G. şehitlere hakaret etti

İstanbul surlarında yaşanan vahşi cinayet sonrası mercek altına alınan Discord'da siber zorbalık, kız çocuklarını istismar, milli ve manevi değerlere hakaret gibi birçok suç unsuru tespit edilmişti. Bu suçların işlendiği panellerden birinin de rapçi Deha Tuzcu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Tuzcu'nun kız çocuklarını istismar ettiği ve kadın cinayetlerini öven şarkılar yaptığı öğrenildi. Diğer yandan bir başka rapçi Maho G.'nin ise askerlerimizi ve şehitlerimizi hedef aldığı görüntüler büyük tepki çekti.

Discord'da işlenen pislikler tek tek ortaya çıkarken, kapatılan platformda bulunan panellerden birinin sahibi olduğu öğrenilen rapçi Deha Tuzcu'nun kız çocuklarını taciz ettiği ve kadın cinayetlerini öven şarkılar yaptığı ortaya çıktı. Başka bir rapçi Maho G. isimli kişinin ise şehitlere ve askerlere hakaret ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

Deha Tuzcu (A HABER ARŞİV)Deha Tuzcu (A HABER ARŞİV)

MESAJLARI İNFİAL YARATTI
Rapçi Deha Tuzcu'nun erişim engeli getirilen Discord'da kız çocuklarını hedef alarak zorbalık ve istismarda bulunduğu "ATATV44" adlı panelin sahibi olduğu öğrenilirken, sosyal medyaya sızan taciz mesajları ve konuşmalar infial yarattı.

KUR'AN-I KERİM'İN ÜZERİNDE ZIPLADI
Omegle isimli platformda yaptığı yayını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun bir kişiyi kışkırtmak için Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği, kutsal kitabı yatağa atarak üzerinde zıpladığı görüldü.

Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e yaptığı saygısızlık (A HABER ARŞİV)Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e yaptığı saygısızlık (A HABER ARŞİV)

ŞARKILARINDA KADIN CİNAYETLERİ VE İSTİSMARA ÖVGÜ
Tuzcu'nun yine yaptığı şarkılarda "kadın cinayetleri" ve "kadına yönelik cinsel istismar"ı övdüğü belirtildi. Deha Tuzcu'nun "Katana" isimli şarkısı ile sokak ortasında tanımadığı bir kişi tarafından katana ile öldürülen Başak Cengiz'in cinayetini övdüğü, "Kırılır Kod" isimli şarkısı ile ise kadınlara yönelik cinsel istismar sözlerine yer verdiği ortaya çıktı.

Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katana ile katledilmişti (A HABER ARŞİV)Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katana ile katledilmişti (A HABER ARŞİV)

TELİF ÜCRETİ ALIYOR
Deha Tuzcu'nun Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) üye olduğu gerekçesiyle bu eserlerin dinlenmesinden telif ücreti aldığı da öğrenildi.

Rapçi Maho G.Rapçi Maho G.

ASKERLERE TEHDİT VE KÜFÜR
Maho G. isimli rapçi ise yaptığı bir canlı yayında TSK'da görev yapan iki askere hakaret etti ve tehditte bulundu. Yayına katılan askerler vatani görevlerini yaptıklarını ifade ederken, Maho G. "Şehit olacaksınız" diyerek küfür ve hakaretlerde bulundu.

Rapçinin skandal ifadeleri ve askerleri tehdit etmesi büyük tepki çekti.

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