Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü Maho G. şehitlere hakaret etti

Discord'da işlenen pislikler tek tek ortaya çıkarken, kapatılan platformda bulunan panellerden birinin sahibi olduğu öğrenilen rapçi Deha Tuzcu'nun kız çocuklarını taciz ettiği ve kadın cinayetlerini öven şarkılar yaptığı ortaya çıktı. Başka bir rapçi Maho G. isimli kişinin ise şehitlere ve askerlere hakaret ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

Deha Tuzcu (A HABER ARŞİV)

MESAJLARI İNFİAL YARATTI

Rapçi Deha Tuzcu'nun erişim engeli getirilen Discord'da kız çocuklarını hedef alarak zorbalık ve istismarda bulunduğu "ATATV44" adlı panelin sahibi olduğu öğrenilirken, sosyal medyaya sızan taciz mesajları ve konuşmalar infial yarattı.

KUR'AN-I KERİM'İN ÜZERİNDE ZIPLADI

Omegle isimli platformda yaptığı yayını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun bir kişiyi kışkırtmak için Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği, kutsal kitabı yatağa atarak üzerinde zıpladığı görüldü.

Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e yaptığı saygısızlık (A HABER ARŞİV)

ŞARKILARINDA KADIN CİNAYETLERİ VE İSTİSMARA ÖVGÜ

Tuzcu'nun yine yaptığı şarkılarda "kadın cinayetleri" ve "kadına yönelik cinsel istismar"ı övdüğü belirtildi. Deha Tuzcu'nun "Katana" isimli şarkısı ile sokak ortasında tanımadığı bir kişi tarafından katana ile öldürülen Başak Cengiz'in cinayetini övdüğü, "Kırılır Kod" isimli şarkısı ile ise kadınlara yönelik cinsel istismar sözlerine yer verdiği ortaya çıktı.

Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katana ile katledilmişti (A HABER ARŞİV)

TELİF ÜCRETİ ALIYOR

Deha Tuzcu'nun Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) üye olduğu gerekçesiyle bu eserlerin dinlenmesinden telif ücreti aldığı da öğrenildi.

Rapçi Maho G.

ASKERLERE TEHDİT VE KÜFÜR

Maho G. isimli rapçi ise yaptığı bir canlı yayında TSK'da görev yapan iki askere hakaret etti ve tehditte bulundu. Yayına katılan askerler vatani görevlerini yaptıklarını ifade ederken, Maho G. "Şehit olacaksınız" diyerek küfür ve hakaretlerde bulundu.

Rapçinin skandal ifadeleri ve askerleri tehdit etmesi büyük tepki çekti.