Beyrut’tan tahliye edilen vatandaşlar yurda döndü! Duygularını A Haber’e anlattılar

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR A HABER'E KONUŞTU (VİDEO)

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Bölgede bulunan yaklaşık 2500 Türk gemilerle Türkiye'ye getirildi.

Beyrut'tan tahliye edilen vatandaşlar yurda döndü! (FOTO: A HABER KAMERASI)

Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesini gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı'na yanaştı. O anları A Haber ekipleri görüntüledi.

Beyrut'tan tahliye edilen vatandaşlar yurda döndü! (FOTO: A HABER KAMERASI)

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR A HABER'DE

Tahliye edilen vatandaşlar ilk duygularını A Haber'e anlattı.

"TOPRAĞI ÖPECEĞİM, ALLAH RAZI OLSUN"

Sevim Abuşakir, "Bomba üstünde yaşıyorduk. Ne su ne yemek ne de elektrik yoktu. Binaları, insanları vuruyorlar. Yolculuk çok iyi geçti. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Tahliye edilen vatandaşlar ilk duygularını A Haber'e anlattı

Büşra Gülbaba ise, "Zor bir süreçten geçtik. Mahsur kaldık. Tahliye talebinde bulunduk. Devletimizin yardımıyla tahliye edildik." ifadelerini kullandı.

Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından indirilecek.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da 378 kişiyle ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

300 TON DA İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının koordinesiyle İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi Lübnan'a gitti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar aynı zamanda bölgeye 300 ton da insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Daha sonra talepte bulunan Türk vatandaşları Beyrut Limanında gerekli kontrolleri yapılarak gemiye alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a arama noktasından geçirilerek alındı (AA)

TAHLİYE OPERASYONU

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, dün(9 Ekim) Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilere Beyrut Limanı'nda yüklerin boşaltılmasının ardından siviller alınmaya başlandı.

Tahliye kapsamında TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek sivillerin bindirilme işlemi tamamlandı.

İKİ GEMİ BEYRUT LİMANI'NDAN AYRILDI

Çoğunluğu Türk olan siviller ile Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülke vatandaşlarının da alındığı iki gemi, Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında limandan ayrılan amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçti.

966 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 2 bin 500 kişi, ön başvuruda bulundu. Bakanlık yetkililerince tek tek bu kişilere telefonla geri dönüldü. 1900 kişi, toplanma noktalarına geleceğini bildirdi. Hazırlıklar da buna göre yapıldı. Yaklaşık 1000 kişi toplanma noktalarına geldi. Son anda gemiye binmekten vazgeçenler oldu. Bugün Beyrut Limanı'ndan harekete geçen gemilere binmek üzere, 878 Türk vatandaşı, 24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplam 966 kişi, Lübnan'dan tahliye ediliyor. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın tahliyeler için başvuru toplamaya devam edeceği, charter uçak seferi için açık bir listeye isim yazdırıldığı belirtildi. Yeni bir gemi seferine ihtiyaç olup olmadığına gelecek başvurulara göre karar verilecek.

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