Efsane futbolcu Prekazi A Haber’e konuştu: Dünyayı gezdim, Türk halkı gibisini görmedim

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen efsane futbolcu Cevad Prekazi, Türkiye sevdasını A Haber'de anlattı. Prekazi, "Türkiye'ye gidince kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

DÜNYAYI GEZDİM, TÜRK HALKI GİBİSİNİ GÖRMEDİM

"Türkiye'de o kadar saygı ve sevgi görüyorum ki, tabii ki bu hisler karşılıklı. Çok seviyorum Türkiye'yi. Ben dünyayı gezdim, Afrika, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda. Ve her zaman söylüyorum Türk insanı gibi yok. Türk milleti herkesin kalbine iyi gelir."

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşayan Arnavut asıllı Prekazi, Başkan Erdoğan'ın balkan coğrafyası üzerindeki nüfuzuna vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN ARTAN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYA HİSSEDİYOR

"Tabii Türkiye son yıllarda hem Orta Doğu'da hem de Balkanlar'da çok önemli rol oynuyor. Türkiye, dünya siyaset arenasında artık çok güçlü ve söz sahibi bir ülke. Yıllar öncesinin Türkiye'si değil. "

"Ben 1985'te Türkiye'ye geldim. O günden bugüne çok farklı bir Türkiye var. Artık dış politikası güçlü ve köklü bir siyasi sistemi var. Bunun sonuçlarına da zaten hepimiz tanıklık ediyoruz."

Eski futbolcu, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 11 Ekim'de düzenlenecek 'Türkiye- Sırbistan İşbirliği Konseyi' öncesinde, iki ülke ilişkilerini de değerlendirdi. Türkiye'nin, "Balkanlar'da ekonomik kalkınma" için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

SIRBİSTAN'IN DÖRT YANINDA 'TÜRKİYE' İZLERİ VAR

"Bir şeyi unutmamak lazım, Türkiye çok büyük bir ülke. Sırf İstanbul'un nüfusu üç tane Sırbistan büyüklüğünde. Türkiye sadece Sırbistan'da değil tüm Balkan ülkelerinde yatırımlar yapıyor. Her yerde Türklerin izleri, yaptığı binalar, firmalar var. Çok büyük firmalar burada. Kafeler, restoranlar var. Ne ararsanız burada var. Tekstilden inşaata kadar Türk yatırımcılar var."

ERDOĞAN'IN BALKANLAR'DAKİ ROLÜ ÇOK BÜYÜK

"Birçok yatırımcıyla tanıştım. Benim alanım spor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan her buraya geldiğinde, iş insanları da onu takip ediyor."