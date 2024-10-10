CANLI | Orta Doğu'da ateş çemberi! İsrail'den İran'a tehdit: Ölümcül ve hassas olacak
Siyonist İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'ın kalbi Beyrut'a çevirdi. 18 yıl aradan sonra yeniden Lübnan'ı işgal planını devreye alan İsrail, Beyrut'ta birçok noktayı hedef alarak şehir enkaz kente çeviriyor. İsrail ile İran arasındaki gerilim sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, misillemenin “ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı” olacağını söyledi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...
1 yıldır Gazze'de 42 binden fazla sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan ve Suriye'ye bomba yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan İsrail ordusu, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı. İşte ateş çemberine dönen Orta Doğu'da yaşananlar...
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
FİLİSTİNLİLERDEN HOLLANDA SAVCILIĞINA BAŞVURU
Hollanda'daki Filistinliler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililer aleyhine sürdürdüğü soruşturmaların engellenmesine yönelik casusluk ve yıldırma faaliyetlerinin araştırılmasını istedi. Hollandalı avukat Barbara van Straaten, 20 Filistinli adına UCM'ye yönelik tehdit ve yıldırma iddialarını Hollanda Savcılığı'na (OM), taşıdıklarını bildirdi.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE 12 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail’in Lübnan’da sürdürdüğü saldırılar aralıksız devam ederken, bölgedeki yıkım günden güne daha da korkutucu seviyelere ulaşıyor. Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ve sınır bölgesinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusuna karşılık verirken, yoğun çatışmalar yaşanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki çatışmalarda Alon Tugayı 5030. Taburu'ndan Başçavuş Ronny Ganizate'nin öldüğü belirtildi.Açıklamada, bir başka askerin de aynı çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.Ganizate'nin ölümüyle birlikte Lübnan’da ve sınırda yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 12’ye yükseldi.
İSRAİL'DEN YENİ İDDİA: 3 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) gece saatlerinde yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye'nin Kuneytra bölgesini hedef aldığı, saldırıda Hizbullah'ın Golan Tepeleri sorumlusu Adham Jahout'ın öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Jahout'ın görevi, Suriye rejim kaynaklarından gelen bilgileri Golan Tepeleri'nde İsrail'e yönelik operasyonları kolaylaştırmak için Hizbullah'a aktarmaktı" ifadeleri kullanıldı.
IDF'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın Günay Lübnan'da Hula Cephesi komutanı Ahmed Mustafa el-Hac Ali'nin, Meiss El Jabal bölgesindeki tanksavar birliğinin komutanı Muhammed Ali Hamdan'ın öldürüldüğü aktarıldı. El-Hac Ali'nin İsrail'in Kiryat Shmona bölgesine yönelik yüzlerce füze ve tanksavar füze saldırısından, Muhammed Ali Hamdan'ın ise İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine geniş çaplı tanksavar füze saldırılarından sorumlu olduğu öne sürüldü.
GEMİLER LÜBNAN'DAN YOLA ÇIKTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
İRAN GİZLİCE NÜKLEER SİLAH DENEMESİ Mİ YAPTI?
İran'ın Semnan eyaletinde meydana gelen deprem haberinden günler sonra, sarsıntıların aslında Tahran'ın ilk nükleer denemesinden kaynaklandığı iddia edildi. Cumartesi günü saat 10:45'te Tahran Üniversitesi sismografi merkezi, İran'ın Semnan eyaletindeki Aradan kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve sarsıntıların Tahran'ın doğusundaki bazı bölgelerde de hissedildiğini duyurdu.
Deprem haberinin hemen ardından Tahran rejiminin, İsrail'in topraklarına yönelik saldırılarına karşı caydırıcı bir önlem olarak, ilk yeraltı nükleer denemesini gerçekleştirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İddialar tam da onlarca İranlı vekilin ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne mektup yazarak nükleer silah çağrısında bulunduğu bir zamanda geldi.
İran haber ajansı nükleer spekülasyonları “söylenti” olarak reddetti ve nükleer denemenin Tahran'ın doktriniyle çeliştiğini vurguladı ancak iddialar sosyal medyayı aşıp batı medyasında da geniş yer aldı.
TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANINDAN "NAPALM BOMBASI" ÖNERİSİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İrlanda askerlerine "napalm bombası atmasını" önerdi.
X'te yoğun tepki çeken paylaşımını silen Brodsky'nin hesabı, daha sonra şirket tarafından "yayın ilkelerini ihlal" ettiği gerekçesiyle askıya alındı.İrlanda Başbakanı Simon Harris Brodsky'nin paylaşımının "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" bir açıklama olduğunu belirtti.
"SİYONİST HÜKÜMETİN GÜNDEMİ BATI ŞERİA HALKINI ÜRDÜN'E SÜRMEK"
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail hükümetinin gündeminin, işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırarak Filistinli sakinlerini Ürdün'e sürmek olduğunu söyledi.
Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Meşal, Katar'ın "Al Araby TV" kanalına verdiği demeçte, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mevcut İsrail hükümetinin "Ürdün'ü alternatif bir vatan olarak gördüğünü" belirten Meşal, "Aşırılıkçı siyonist hükümetin gündemi Batı Şeria'daki hakimiyetini sıkılaştırmak ve halkını Ürdün'e sürmek." dedi.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı'nın birinci yılına da değinerek, Filistin'deki direnişin Arap ulusal güvenliğini koruduğunu dile getiren Meşal, şöyle konuştu:
"İsrailliler, Mescid-i Aksa'yı yıkmaya ve cezaevlerinde mahkumlara yönelik kötü muamelelere başlamak için Kubbet-üs-Sahra'da kırmızı inekleri (kurban) kesmek istiyorlardı. Aksa Tufanı, İsrail'in ve onun uygulamalarının reddedilişinin bir ifadesi olarak başlatıldı ve İsrail'in planları tersine çevrilmek istendi."
Meşal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de yeniden tesis edemediği caydırıcılık imajının bir kısmını yeniden kazanmak için Lübnan cephesine kaçtığını ve bir yıl boyunca hiçbir şey başaramadığını belirtti.
İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRI DÜZENLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Beşşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.
Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail’in, Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi.
Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İŞGALCİLERDEN LÜBNAN'A SALDIRI: 10 ÖLÜ
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sur ilçesine hava saldırısı düzenledi.
5'İ SAĞLIK GÖREVLİSİ 10 ÖLÜ
Derdeğıye beldesinde sivil savunma merkezinin hedef alındığı saldırıda 5 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Sur ilçesindeki Verdaniye kasabasına düzenlenen bir diğer İsrail hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD: LÜBNAN'IN YENİ GAZZE OLMASINI İSTEMİYORUZ
ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" açıklamasına katılmadıklarını, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını istemediklerini bildirdi.
"NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİNE KATILMIYORUZ"
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin güncel durumu değerlendirdi. Sözcü Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Lübnan'ın Gazze gibi olabileceğine" ilişkin tehdit içeren açıklamasına katılmadıklarını kaydederek, "Bu soru ile ilgili çok açık konuşacağım, Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşeceğini göremeyiz ve görmeyeceğiz. Bu, görmek istediğimiz şey değil." dedi.
Gazze ve Lübnan'daki acıların giderek arttığını ve tam da bu sebeple ateşkesin öneminin bir kez daha altını çizdiklerini söyleyen Jean-Pierre, bölgede ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"
Hizbullah'ın son 1 yıldır İsrail'e saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıları durdurması halinde bugünkü İsrail saldırılarının önlenebileceğini savunan Jean-Pierre, İsrail'in kendini savunma hakkı konusunda net olduklarını ifade etti.
LÜBNAN'DA SON 24 SAATTE 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 141’e, yaralananların sayısının da 10 bin 99’a yükseldiği kaydedildi.
"İRAN'A HASSAS VE ÖLÜMCÜL SALDIRI"
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidini yineleyerek, İsrail'in "ölümcül, hassas ve şaşırtıcı" bir saldırı gerçekleştireceğini savundu.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900'ü ziyaretinde İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
"İRAN BAŞINA NE GELDİĞİNİ ANLAMAYACAK"
Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın "başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını" öne sürerek, saldırının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağı tehdidinde bulundu. Tüm askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Gallant, İran'ın geçen hafta düzenlediği saldırının "agresif" olduğunu ancak hatalı oldukları için "başarısız" olduğunu savundu.
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