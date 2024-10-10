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Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 22:00 Güncelleme: 10.10.2024 22:22
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Başkan Erdoğan Sırbistan’da! Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı

Arnavutluk'taki temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılanan Erdoğan, heyetle bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan Sırbistan'a geldi | Görüntü-AABaşkan Erdoğan Sırbistan'a geldi | Görüntü-AA

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Belgrad'a geldi.

Başkan Erdoğan, karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçti.

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