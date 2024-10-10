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Edirnekapı surlarına demir bariyerli önlem: Polislerin bekleyişi devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 22:34
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Edirnekapı surlarına demir bariyerli önlem: Polislerin bekleyişi devam ediyor

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik'in iki genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı. Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde polislerin bekleyişi de devam ediyor.

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surlarında demir bariyerli önlemİstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surlarında demir bariyerli önlem

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surlarıİstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları

Öte yandan surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surlarında demir bariyerli önlemİstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surlarında demir bariyerli önlem

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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