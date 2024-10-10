Başkan Erdoğan’dan Namazgah Camii’nin açılışında dünyaya çağrı: İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI (VİDEO)

Türkiye'nin verdiği destekle 2015 yılında Arnavutluk'ta yapımına başlanan Namazgah Camii, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile ibadete açıldı.



Başkan Erdoğan, Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu.





Başkan Erdoğan, Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışında dünyaya çağrıda bulunarak, " Gazze'de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a yöneltti. İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları...

Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik.



Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran veren, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burada şunu vurgulamak isterim Arnavutluk ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir.



İki millet birbirlerini her vesile ile desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkemizdeki deprem felaketlerinde iki milletin gösterdiği dayanışma, uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. İslam düşüncesinde medeniyetin temelinde cami vardır. Gazze'de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a yöneltti. İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi."

10 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK

Caminin, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.



BALKANLARIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Büyük bir açılışla hizmete girecek olan Namazgah Camii'ne, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı. Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Camii, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi.

Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.

SADECE CAMİİ DEĞİL SOSYAL MERKEZ

Cami, sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Bünyesinde bir kültür merkezi, kütüphane, sergi salonu, konferans salonu ve Kur'an okulu gibi alanlar barındırıyor. Caminin yanında bir "Birlikte Yaşama Müzesi" de kurulacak.

Caminin, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yere sahip olması bekleniyor.